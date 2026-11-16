S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 16.11.2023 wurden Realty-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53.09 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Realty-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 188.359 Realty-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’079.30 USD, da sich der Wert eines Realty-Papiers am 13.11.2026 auf 58.82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10.79 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Realty zuletzt 55.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch