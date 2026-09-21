Realty Income Aktie 284731 / US7561091049
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Realty-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Realty-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52.06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Realty-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.921 Realty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Realty-Aktie auf 56.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.84 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108.84 USD, was einer positiven Performance von 8.84 Prozent entspricht.
Der Realty-Wert an der Börse wurde auf 53.58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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