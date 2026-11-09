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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Realty-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Realty-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56.87 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Realty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.584 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 59.04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’038.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.82 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Realty bezifferte sich zuletzt auf 56.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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