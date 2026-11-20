Das Raytheon Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Raytheon Technologies-Aktie an diesem Tag bei 172.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Raytheon Technologies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.789 Raytheon Technologies-Aktien. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Aktien wären am 19.11.2026 1’119.90 USD wert, da der Schlussstand 193.44 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.99 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies belief sich zuletzt auf 266.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch