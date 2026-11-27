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|Lukratives Raytheon Technologies-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Raytheon Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Raytheon Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag bei 79.47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125.834 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’687.30 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 25.11.2026 auf 196.19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 146.87 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 264.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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