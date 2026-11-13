S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Raytheon Technologies-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Raytheon Technologies-Anteile bei 63.19 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.582 Raytheon Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 198.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 213.89 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Raytheon Technologies eine Marktkapitalisierung von 271.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch