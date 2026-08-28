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Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010

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Rentables Raytheon Technologies-Investment? 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raytheon Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Raytheon Technologies
170.72 CHF 0.78%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Raytheon Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Raytheon Technologies-Papier bei 160.66 USD. Bei einem Raytheon Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.224 Raytheon Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Raytheon Technologies-Aktie auf 212.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’320.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.01 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich zuletzt auf 285.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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