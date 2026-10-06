S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Raymond James Financial-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 167.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59.652 Raymond James Financial-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (160.80 USD), wäre die Investition nun 9’591.98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.08 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Raymond James Financial einen Börsenwert von 30.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch