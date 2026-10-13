Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raymond James Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Raymond James Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Raymond James Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98.99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Raymond James Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.010 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raymond James Financial-Papiers auf 158.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.27 Prozent gesteigert.
Raymond James Financial war somit zuletzt am Markt 30.49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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