S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raymond James Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Raymond James Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Raymond James Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 92.876 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’863.29 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Anteils am 14.09.2026 auf 170.80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58.63 Prozent gesteigert.

Raymond James Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33.43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch