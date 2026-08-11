S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 11.08.2025 wurden Raymond James Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Raymond James Financial-Anteile bei 164.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.606 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 108.59 USD, da sich der Wert einer Raymond James Financial-Aktie am 10.08.2026 auf 179.09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8.59 Prozent vermehrt.

Der Raymond James Financial-Wert an der Börse wurde auf 33.98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch