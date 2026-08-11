Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Raymond James Financial-Investition?
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Raymond James Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 11.08.2025 wurden Raymond James Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Raymond James Financial-Anteile bei 164.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.606 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 108.59 USD, da sich der Wert einer Raymond James Financial-Aktie am 10.08.2026 auf 179.09 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8.59 Prozent vermehrt.
Der Raymond James Financial-Wert an der Börse wurde auf 33.98 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raymond James Financial Inc.
Analysen zu Raymond James Financial Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.