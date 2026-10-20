S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 20.10.2021 wurden Raymond James Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Raymond James Financial-Papier bei 101.67 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.836 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’509.20 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 50.92 Prozent vermehrt.

Raymond James Financial war somit zuletzt am Markt 30.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch