Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raymond James Financial-Aktie Investoren gebracht.
Am 04.08.2016 wurde das Raymond James Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36.23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 275.989 Raymond James Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49’037.72 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Anteils am 03.08.2026 auf 177.68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 390.38 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Raymond James Financial eine Marktkapitalisierung von 33.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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