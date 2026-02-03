Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
|Rentable Raymond James Financial-Investition?
03.02.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Raymond James Financial gewesen.
Die Raymond James Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raymond James Financial-Aktie betrug an diesem Tag 111.87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.894 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 167.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.58 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49.58 Prozent zugenommen.
Raymond James Financial wurde am Markt mit 32.70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch