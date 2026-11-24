Das Raymond James Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48.55 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hat, hat nun 2.060 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 159.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 329.10 USD wert. Das entspricht einem Plus von 229.10 Prozent.

Raymond James Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch