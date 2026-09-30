Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ralph Lauren A-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 111.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90.058 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 355.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’053.31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 220.53 Prozent angewachsen.
Ralph Lauren A wurde am Markt mit 21.28 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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