Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Ralph Lauren A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 23.09.2023 wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ralph Lauren A-Aktie 112.14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.917 Ralph Lauren A-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’085.96 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Anteils am 22.09.2026 auf 346.06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 208.60 Prozent gesteigert.
Ralph Lauren A wurde am Markt mit 20.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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