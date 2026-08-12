S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ralph Lauren A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ralph Lauren A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Ralph Lauren A-Anteile bei 108.19 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.243 Ralph Lauren A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 397.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’676.13 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’676.13 USD entspricht einer Performance von +267.61 Prozent.

Ralph Lauren A war somit zuletzt am Markt 24.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch