S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ralph Lauren A-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98.59 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ralph Lauren A-Aktie investiert, befänden sich nun 10.143 Ralph Lauren A-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 4’000.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 394.40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 300.04 Prozent gleich.

Ralph Lauren A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch