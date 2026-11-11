S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Ralph Lauren A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ralph Lauren A-Papier bei 333.78 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.960 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ralph Lauren A-Papiers auf 399.61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’972.26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.72 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Ralph Lauren A eine Marktkapitalisierung von 23.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch