S&P 500-Titel Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ralph Lauren A-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ralph Lauren A-Aktie an diesem Tag 103.01 USD wert. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.971 Ralph Lauren A-Aktien. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 06.10.2026 357.90 USD wert, da der Schlussstand 368.67 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 257.90 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 21.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch