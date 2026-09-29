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Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008

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Performance im Blick 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Quest Diagnostics
195.83 CHF 0.30%
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Am 29.09.2023 wurde die Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 121.86 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Quest Diagnostics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82.061 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’499.43 USD, da sich der Wert einer Quest Diagnostics-Aktie am 28.09.2026 auf 237.62 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 94.99 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics bezifferte sich zuletzt auf 26.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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