S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quest Diagnostics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Quest Diagnostics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 83.05 USD wert. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.204 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 286.44 USD, da sich der Wert einer Quest Diagnostics-Aktie am 14.09.2026 auf 237.89 USD belief. Mit einer Performance von +186.44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Quest Diagnostics jüngst 25.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch