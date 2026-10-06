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Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008

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Rentables Quest Diagnostics-Investment? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quest Diagnostics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Quest Diagnostics
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Vor 5 Jahren wurde das Quest Diagnostics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag 142.33 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investierten, hätten nun 0.703 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163.16 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 05.10.2026 auf 232.22 USD belief. Damit wäre die Investition um 63.16 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Quest Diagnostics eine Marktkapitalisierung von 25.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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