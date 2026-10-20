S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor einem Jahr abgeworfen

Das Quest Diagnostics-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 190.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Quest Diagnostics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52.518 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Quest Diagnostics-Aktie auf 234.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’337.06 USD wert. Damit wäre die Investition 23.37 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Quest Diagnostics zuletzt 25.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch