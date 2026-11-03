S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Quest Diagnostics-Anteile betrug an diesem Tag 145.03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.895 Quest Diagnostics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’729.37 USD, da sich der Wert einer Quest Diagnostics-Aktie am 02.11.2026 auf 250.81 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 72.94 Prozent gleich.

Quest Diagnostics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch