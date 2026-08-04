S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren eingefahren

Am 04.08.2023 wurde die Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Quest Diagnostics-Aktie an diesem Tag bei 135.65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Quest Diagnostics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.737 Quest Diagnostics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 170.99 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 03.08.2026 auf 231.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70.99 Prozent erhöht.

Der Quest Diagnostics-Wert an der Börse wurde auf 25.75 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch