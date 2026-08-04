Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Quest Diagnostics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 04.08.2023 wurde die Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Quest Diagnostics-Aktie an diesem Tag bei 135.65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Quest Diagnostics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.737 Quest Diagnostics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 170.99 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 03.08.2026 auf 231.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70.99 Prozent erhöht.
Der Quest Diagnostics-Wert an der Börse wurde auf 25.75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Quest Diagnostics am 04.08.2026
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