Am 24.11.2023 wurde das Quest Diagnostics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 135.54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investierten, hätten nun 7.378 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Quest Diagnostics-Aktie auf 263.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’941.27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 94.13 Prozent vermehrt.

Quest Diagnostics wurde am Markt mit 28.60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch