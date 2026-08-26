Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Quanta Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Quanta Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 101.59 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.843 Quanta Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Quanta Services-Aktie auf 603.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’943.30 USD wert. Mit einer Performance von +494.33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Quanta Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.60 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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