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|Lukrativer Quanta Services-Einstieg?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Quanta Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Quanta Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 438.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22.797 Quanta Services-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’977.43 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Anteils am 03.11.2026 auf 657.00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.77 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Quanta Services belief sich zuletzt auf 93.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
Analysen zu Quanta Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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