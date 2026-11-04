S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Quanta Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 438.66 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22.797 Quanta Services-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’977.43 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Anteils am 03.11.2026 auf 657.00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Quanta Services belief sich zuletzt auf 93.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch