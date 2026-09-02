Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Quanta Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.09.2016 wurde das Quanta Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Quanta Services-Anteile an diesem Tag bei 26.16 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Quanta Services-Aktie investiert, befänden sich nun 382.263 Quanta Services-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233’711.77 USD, da sich der Wert einer Quanta Services-Aktie am 01.09.2026 auf 611.39 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2’237.12 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Quanta Services belief sich zuletzt auf 91.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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