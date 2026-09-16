S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Quanta Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Quanta Services-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 199.24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.019 Quanta Services-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’078.45 USD, da sich der Wert einer Quanta Services-Aktie am 15.09.2026 auf 613.35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 207.84 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Quanta Services betrug jüngst 93.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch