Vor 10 Jahren wurde das Quanta Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32.88 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Quanta Services-Aktie investierten, hätten nun 304.136 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 589.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179’330.90 USD wert. Damit wäre die Investition um 1’693.31 Prozent gestiegen.

Am Markt war Quanta Services jüngst 91.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch