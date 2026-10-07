Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quanta Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Quanta Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Quanta Services-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 421.51 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.372 Quanta Services-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Quanta Services-Papiere wären am 06.10.2026 1’707.10 USD wert, da der Schlussstand 719.56 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70.71 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Quanta Services zuletzt 102.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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