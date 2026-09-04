S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Qorvo von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Qorvo-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Qorvo-Anteile letztlich bei 185.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 53.949 Qorvo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’415.41 USD, da sich der Wert einer Qorvo-Aktie am 03.09.2026 auf 100.38 USD belief. Damit wäre die Investition um 45.85 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Qorvo belief sich jüngst auf 8.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch