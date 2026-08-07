S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Qorvo von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Qorvo-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Qorvo-Anteile letztlich bei 195.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.128 Qorvo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 488.82 USD, da sich der Wert einer Qorvo-Aktie am 06.08.2026 auf 95.33 USD belief. Damit wäre die Investition um 51.12 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Qorvo belief sich jüngst auf 8.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch