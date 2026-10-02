Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Qorvo von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Qorvo-Aktie Anlegern gebracht.
Am 02.10.2021 wurde das Qorvo-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 169.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.591 Qorvo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (112.21 USD), wäre die Investition nun 66.29 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33.71 Prozent vermindert.
Alle Qorvo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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