S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Qorvo von vor 5 Jahren gekostet

Am 02.10.2021 wurde das Qorvo-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 169.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.591 Qorvo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (112.21 USD), wäre die Investition nun 66.29 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33.71 Prozent vermindert.

Alle Qorvo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch