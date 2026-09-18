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Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016

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Hochrechnung 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Qorvo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Qorvo-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Qorvo
97.00 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Qorvo-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Qorvo-Aktie bei 90.03 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 11.107 Qorvo-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 119.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’327.45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32.74 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Qorvo eine Marktkapitalisierung von 10.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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