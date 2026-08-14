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Qorvo Aktie 25588586 / US74736K1016

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Rentables Qorvo-Investment? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Qorvo von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Qorvo-Investment verdienen können.

Qorvo
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Am 14.08.2016 wurden Qorvo-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 54.59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Qorvo-Papier investiert hätte, hätte er nun 183.184 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 98.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’032.61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 80.33 Prozent vermehrt.

Alle Qorvo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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