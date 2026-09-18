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PulteGroup-Performance im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PulteGroup von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in PulteGroup eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

PulteGroup
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Vor 1 Jahr wurde die PulteGroup-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Aktie betrug an diesem Tag 134.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.457 PulteGroup-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 118.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 886.20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11.38 Prozent vermindert.

PulteGroup wurde am Markt mit 21.99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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