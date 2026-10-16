PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust hätte eine PulteGroup-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen PulteGroup-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PulteGroup-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Anteile betrug an diesem Tag 123.88 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 80.723 PulteGroup-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 112.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’120.92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.79 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte PulteGroup einen Börsenwert von 20.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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