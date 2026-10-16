S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust hätte eine PulteGroup-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PulteGroup-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Anteile betrug an diesem Tag 123.88 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 80.723 PulteGroup-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 112.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’120.92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.79 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte PulteGroup einen Börsenwert von 20.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch