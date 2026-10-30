|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PulteGroup-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PulteGroup-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PulteGroup-Papier bei 48.08 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.799 PulteGroup-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PulteGroup-Papiers auf 124.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’586.52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 158.65 Prozent zugenommen.
PulteGroup wurde am Markt mit 22.83 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PulteGroup Inc
|
30.10.26
|S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: PulteGroup zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust hätte eine PulteGroup-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: PulteGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert PulteGroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in PulteGroup von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu PulteGroup Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.