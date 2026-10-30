S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PulteGroup-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PulteGroup-Papier bei 48.08 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.799 PulteGroup-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PulteGroup-Papiers auf 124.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’586.52 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 158.65 Prozent zugenommen.

PulteGroup wurde am Markt mit 22.83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch