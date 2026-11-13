S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren

PulteGroup-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das PulteGroup-Papier an diesem Tag 118.42 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.844 PulteGroup-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 107.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126.90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.16 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von PulteGroup belief sich jüngst auf 23.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch