S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 25.09.2023 wurde das PulteGroup-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135.263 PulteGroup-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 118.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’985.39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59.85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von PulteGroup belief sich zuletzt auf 22.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch