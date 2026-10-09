S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden PulteGroup-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.94 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die PulteGroup-Aktie investierten, hätten nun 50.150 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (113.53 USD), wäre die Investition nun 5’693.58 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 469.36 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von PulteGroup belief sich jüngst auf 21.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch