Aktie 112937 / US74460D1090
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Public Storage-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Public Storage-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 226.79 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Public Storage-Aktie investiert, befänden sich nun 4.409 Public Storage-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 301.33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’328.67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32.87 Prozent vermehrt.
Public Storage wurde am Markt mit 56.56 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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