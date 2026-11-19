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|Lukrative Public Storage-Investition?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: Hätte sich eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren rentiert?
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Public Storage-Aktien verlieren können.
Am 19.11.2021 wurde das Public Storage-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 331.74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.301 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.77 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 18.11.2026 auf 330.99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.23 Prozent vermindert.
Alle Public Storage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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