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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurden Public Service Enterprise Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Public Service Enterprise Group-Aktie an diesem Tag bei 81.11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.233 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 91.81 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 18.11.2026 auf 74.47 USD belief. Damit wäre die Investition 8.19 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Public Service Enterprise Group eine Marktkapitalisierung von 37.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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