S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Public Service Enterprise Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12.136 Public Service Enterprise Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Public Service Enterprise Group-Aktien wären am 23.09.2026 816.87 USD wert, da der Schlussstand 67.31 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 18.31 Prozent.

Public Service Enterprise Group war somit zuletzt am Markt 34.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch