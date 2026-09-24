S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr verloren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’406 -0.2%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9423 0.3%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’260 -0.7%  Bitcoin 69’731 0.2%  Dollar 0.8287 0.4%  Öl 108.0 4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Suche...
ETF Sparplan

Aktie 964270 / US7445731067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Public Service Enterprise Group-Performance 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment verlieren können.

55.39 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Public Service Enterprise Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12.136 Public Service Enterprise Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Public Service Enterprise Group-Aktien wären am 23.09.2026 816.87 USD wert, da der Schlussstand 67.31 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 18.31 Prozent.

Public Service Enterprise Group war somit zuletzt am Markt 34.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Public Service Enterprise Group Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten