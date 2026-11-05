S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Public Service Enterprise Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Public Service Enterprise Group-Papier bei 64.19 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.579 Public Service Enterprise Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’140.68 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 04.11.2026 auf 73.22 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 14.07 Prozent.

Alle Public Service Enterprise Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch